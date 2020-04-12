В Россию из Испании вернут жителей Москвы и Санкт-Петербурга

Рейс «Аэрофлота», который был запланирован на 13 апреля по маршруту Мадрид-Москва, сделает также остановку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Госуслуг.

По данным агентства, изначально рейс планировался только в столицу, без промежуточных остановок. Причем борт должен был забрать лишь жителей Москвы и Подмосковья, покинувших Россию после 1 января текущего года. Но после проверки заявок на рейс выяснилось, что борт полупустой.

Было решено сделать промежуточную остановку в Санкт-Петербурге, чтобы покинуть Испанию смогли также жители северной столицы. Сейчас регистрация на самолет открыта на сайте Госуслуг и для них.

Как сообщает российское посольство в Испании, в настоящее время в этой стране находятся около тысячи наших соотечественников. Когда будут вывозные рейсы для жителей других регионов - неизвестно.