Московские власти рассказали, как отличить волонтера от мошенника

В Москве, в связи с распространением коронавируса, активизировались мошенники, которые под видом волонтеров пытаются обмануть доверчивых горожан. В столичной мэрии объяснили на что следует обратить внимание пожилым людям, когда в их дом приходит волонтер. Соответствующая памятка опубликована на сайте мэра Москвы.

Важно помнить, что волонтеры приходят по адресу только после того, как москвич оставил заявку о помощи. Добровольный помощник обязательно заранее предупредит о предстоящем визите.

«Волонтер имеет при себе специальный бейдж и паспорт гражданина Российской Федерации», - говорится в сообщении мэрии.

Добровольные помощники никогда не зайдут в дом или квартиру, так как они прошли инструктаж по оказанию помощи. Волонтеры знают, что нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра.

«Волонтер обеспечен необходимыми средствами защиты (одноразовая медицинская маска, перчатки, антисептики) и соблюдает все меры предосторожности», - объясняется в памятке.

Также официальные добровольные помощники в начале своего общение с пожилым человеком обязан сообщить номер заявки, которую оставлял москвич на предоставление помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве более 700 молодых людей готовы на добровольной основе оказывать помощь пенсионерам, которые сейчас находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Волонтеры прошли обучение, на котором их познакомили с правилами, как действовать по четко отработанной схеме, чтобы не свести к минимуму угрозу заражения коронавирусной инфекцией.