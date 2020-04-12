Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты
В утвержденном главой государства списке членов общественной палаты России 40 фамилий.
© Фото: Пресс-служба президента России
Глава РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли 40 фамилий. Среди них действующий секретарь палаты Лидия Михеева и участник конкурса «Лидеры России. Политика», фермер Олег Сирота.
С президентской квоты начинается формирование нового состава Общественной палаты. 85 ее членов будут делегированы от Общественных палат российских субъектов. Еще 43 сформированы от общероссийских общественных объединений.