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Названа дата начала испытаний на добровольцах российской вакцины от коронавируса

Ирина Егорова
21:05 01.04.2020
Также она добавила, что проводится проверка 22 уже зарегистрированных препаратов и восьми новых для лечения инфекции.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress

К первой фазе клинических испытаний планируют приступить 29 июня, заявила на совещании президента Владимира Путина с кабмином Татьяна Голикова.

«Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев», - уточнила она.

Ранее вице-премьер сообщила, что разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. До 10 мая планируется определить готовую лекарственную форму и получить серию вакцин. До 22 июня - провести доклинические исследования ее активности.

Также Голикова добавила, что в настоящее время восемь зарегистрированных в РФ препаратов и 22 новых исследуются на возможность лечения коронавируса. Результаты, по ее словам, будут получены 10 апреля.

В ходе своего выступления на совещании вице-премьер рассказала о тест-системах на иммунитет от коронавируса.

По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них - в Москве. Выздоровели 190 пациентов, 24 скончались. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом «весьма напряженной». https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020411741-ttb2O.html

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