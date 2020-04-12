«Бабушкины методы не помогли»: Васильев рассказал о причине госпитализации в больницу в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев в своем Instagram рассказал о своей госпитализации в больницу в Коммунарке. Известному телеведущему стало плохо пятого апреля: начался кашель и поднялась невысокая температура. Лечение «бабушкиными методами» не помогло.

«Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», - написал Васильев.

Коллеги по цеху вызвали Васильеву скорую помощь, которая госпитализировала его в больницу в Коммунарке. Там ведущего обследовали и выявили у него двухстороннее воспаление легких.

«Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100», - поделился результатами анализов Васильев.

Телеведущий также оценил чистоту в больнице, хорошее оборудование, пятиразовое питание и высокий уровень врачей. По словам Васильева, доктора обещают отпустить его домой через 5-7 дней.