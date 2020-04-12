Полиция поймала всех сбежавших из психиатрической больницы пациентов

Все сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске пациенты задержаны и доставлены в отдел полиции. Об этом «Звезде» сообщил руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД России Герман Струглин

Их нашли в районе реки Ушаковки. Увидев полицейских, нарушители пытались вновь скрыться, но их поймали. Сегодня их доставят обратно в больницу.

Шестеро пациентов психиатрической больницы в Иркутске устроили побег ночью 12 апреля. Происходящее зафиксировала камера наблюдения, установленная в медицинском учреждении. Мужчины напали на медсестру. Они угрожали ей и санитару физической расправой. Затем пациенты покинули здание больницы.

Известно, что все сбежавшие - мужчины в возрасте от 19 до 28 лет. Их поисками занимались уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы, - всего около 100 человек.

По факту случившегося следственный отдел по Свердловскому району Иркутска возбудил уголовное дело по статье: «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».