В Москве оштрафованы 18 магазинов за отсутствие социальной разметки

Московские власти оштрафовали первые 18 магазинов, в которых отсутствовала разметка на социальное дистанцирование в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг.

«В отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - приводит ТАСС слова руководителя Департамента Алексея Немерюка.

С 30 марта в столице начали действовать ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Власти обязали нанести в общественных местах, в том числе в магазинах, в транспорте и на улицах, специальную разметку, которая бы указывала на каком расстоянии людям нужно стоять друг от друга. Социальная дистанция должна была быть не менее 1,5 метров.

На минувшей неделе в Москве уже нескольким жителям выписали штрафы за нарушения режима самоизоляции. Все оштрафованные находились на расстоянии более 100 метров от адреса фактического проживания без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.