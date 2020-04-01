Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду

Микробиолог объяснил, в чем может заключаться опасность верхней одежды, как средства, на котором какое-то время может храниться вирус.

«Вирус не летает вместе с ветром, чтобы словить его надо с кем-то пообщаться, обняться, где-то посидеть. Старайтесь этого не делать», - сказал микробиолог Евгений Плисов в комментарии «Звезде».

По информации из разных источников, вирус может храниться на одежде до трех дней, заявил специалист.

«Когда вы приходите домой, надо ее повесить, пусть она дезинфицируется на воздухе. Не прыгать в ней на диван, кровать, не обнимать своих домашних любимцев, родственников, семью», - описал желательные действия он.

Первым делом, после того как вы сняли верхнюю одежду, необходимо вымыть руки.

«Это единственный способ защититься, если вирус на верхнюю одежду сел», - заключил Плисов.

В качестве профилактики заболевания другие специалисты советуют употреблять в пищу различные пряности, например имбирь.

В качестве еще одной меры безопасности является регулярная обработка поверхностей антисептиком, а также смартфона, с которым современный человек контактирует чаще всего.

Маски, антисептики, спиртовые салфетки и перчатки также снижают риск заражения инфекцией.