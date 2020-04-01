Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду

Ирина Егорова
21:31 01.04.2020
Выходя на улицу, надо снизить контакты с людьми - не общаться, не обниматься, чтобы не подхватить вирус и случайно не принести его домой. По информации из разных источников, он хранится на одежде от одних суток до трех.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: pixabay.com

Микробиолог объяснил, в чем может заключаться опасность верхней одежды, как средства, на котором какое-то время может храниться вирус.

«Вирус не летает вместе с ветром, чтобы словить его надо с кем-то пообщаться, обняться, где-то посидеть. Старайтесь этого не делать», - сказал микробиолог Евгений Плисов в комментарии «Звезде».

По информации из разных источников, вирус может храниться на одежде до трех дней, заявил специалист.

«Когда вы приходите домой, надо ее повесить, пусть она дезинфицируется на воздухе. Не прыгать в ней на диван, кровать, не обнимать своих домашних любимцев, родственников, семью», - описал желательные действия он.

Первым делом, после того как вы сняли верхнюю одежду, необходимо вымыть руки.

«Это единственный способ защититься, если вирус на верхнюю одежду сел», - заключил Плисов.

В качестве профилактики заболевания другие специалисты советуют употреблять в пищу различные пряности, например имбирь. 

В качестве еще одной меры безопасности является регулярная обработка поверхностей антисептиком, а также смартфона, с которым современный человек контактирует чаще всего. 

Маски, антисептики, спиртовые салфетки и перчатки также снижают риск заражения инфекцией. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата01.04.2020, 11:10
«Тигры» и «Ураганы»: первая тренировка к Параду Победы с участием техники прошла в Белогорске
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата31.03.2020, 08:00
Танк прорыва ИС-2: «Сталин» против «Тигров»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:31 В стране и мире
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
21:05 В стране и мире
Видео
Названа дата начала испытаний на добровольцах российской вакцины от коронавируса
20:08 В стране и мире
Видео
Путин назвал число граждан на карантине и самоизоляции в России
20:00 В стране и мире
Видео
Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России
19:22 В стране и мире
Видео
Голикова: тест-систему на иммунитет от коронавируса зарегистрируют 10-15 апреля
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:59 В стране и мире
Обязательная предустановка российского ПО на технику перенесена на 2021 год
21:54 В стране и мире
Кабмин РФ зарезервировал 171 миллиард рублей на поддержку бюджетов регионов
21:31 В стране и мире
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
21:05 В стране и мире
Видео
Названа дата начала испытаний на добровольцах российской вакцины от коронавируса
20:42 В стране и мире
Путин назвал плюсы удаленной работы
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Вирусолог рассказала, у кого формируется пожизненный иммунитет к коронавирусу
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.