В Гидрометцентре сообщили о заморозках и мокром снеге в Москве

На предстоящей неделе в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег из-за циклона, в тылу которого столица окажется со среды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, после ухода антициклона, московский регион окажется на восточной периферии глубоко циклона. Благодаря этому в понедельник, будет заметно потепление. Днем столбики термометров могут достигать от +13 до +15 градусов. Со вторника начнется похолодание.

«Дальше уже понижение температуры, так как со среды мы оказываемся в тыловой части циклона. А в тылу у нас северные ветры, пасмурно, невысокие температуры», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Во вторник дневные температуры будут колебаться в пределах от +9 до +11 градусов. В среду воздух прогреется от +6 до +8 градусов, в четверг и пятницу ожидается от +5 до + 11 градусов.

Ночные заморозки начнутся в четверг. По прогнозам синоптиков в четверг, пятницу и субботу столбики термометров будут опускаться до -3 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о резком похолодании в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. Ожидается, что уже в эти выходные в перечисленных регионах температура опустится на 2 градуса ниже нормы.