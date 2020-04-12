Богослужения в московских храмах пройдут без прихожан

Богослужения в храмах Москвы и Московской области в период с 13 по 19 апреля будут проходить без прихожан. Обращение митрополита Дионисия с соответствующим поручением к архиереям опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Согласно сообщению, 11 апреля управление Московской патриархии получило предписание от главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. В нем говорится о необходимости приостановить посещение гражданами территорий и зданий патриархии с 13 по 19 апреля с возможным продлением срока. Исключение может быть сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужения и функционирования зданий, а также проведения онлайн-трансляций.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции», - поясняется в обращении.

Уточняется также, что богослужение в нескольких храмах было приостановлено из-за заражения священников коронавирусной инфекцией. Их клир направили на обязательную самоизоляцию.