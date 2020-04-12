Историк моды Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев проходит курс лечения двустороннего воспаления легких в больнице в Коммунарке. Об этом известный телеведущий рассказал в беседе с RT. Он также уточнил, что сдал тест на коронавирус, но результат анализа пока не пришел.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Васильева с пневмонией. В больницу 61-летний телеведущий попал вслед за своей коллегой по телешоу Надеждой Бабакиной. Из-за обширной двусторонней пневмонии народную артистку РСФСР ввели в состояние медикаментозной комы. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.