В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей

В России под наблюдением врачей находятся около 146 тысяч человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«За сутки проведено 94,3 тысячи тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о регистрации в РФ тест-системы «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому типу коронавируса. Этот тест поможет проводить оценку эффективности разрабатываемых против COVID-19 вакцин.

По последним данным оперативного штаба, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев инфицирование. За сутки заболели коронавирусом 2 186 человек. В общей сложности выздоровели 1291 пациентов, за сутки – 246 человек. Всего скончались 130 зараженных COVID-19, за сутки – 24 человека.