СК РФ возбудил уголовное дело по нападению на медсестру при побеге из психбольницы Иркутска

В Иркутске следователи начали расследование в связи с побегом пациентов из городской психиатрической больницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».

В ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля, пациенты медучреждения, расположенного в микрорайоне Юбилейный города Иркутска. По данным СК РФ, подозреваемые напали на медсестру, угрожая ей и санитару физической расправой.

«Установлено, что побег совершили шестеро мужчин 1992 - 2001 года рождения. Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Сбежавшие пациенты объявлены в розыск. Полицейские, оперативники и участковые города получили ориентировки на мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.