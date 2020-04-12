В МВД прокомментировали побег пациентов психиатрической больницы в Иркутске

Поисками сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы пациентов занимаются наряды полиции, сотрудники уголовного розыска и участковые. Об этом «Звезде сообщил старший референт отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД России Юрий Ильенко.

По его словам, сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы в дежурную полицию поступило ночью 12 апреля.

«Сегодня около 3 часов ночи в дежурную полиции поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы о том, что шестеро пациентов покинули самовольно учреждение. В настоящий момент в поисках шестерых граждан задействованы все наружные наряды полиции, сотрудники уголовного розыска, а также участковые, уполномоченные полицией», - рассказал Ильенко.

Ранее в Сети появились кадры с камер наблюдения, установленных в здании психиатрической больницы. На них, предположительно, запечатлен момент побега. Судя по опубликованному видео, один из пациентов подошел к столу дежурного пункта и схватил за шею сотрудницу медицинского учреждения. В этот момент остальные пациенты беспрепятственно прошли к выходу.

Известно, что все сбежавшие - мужчины. Самому старшему 28 лет, самому младшему – 19. Ориентировки разосланы по всем отделениям полиции.