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За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев коронавируса

Лина Давыдова
10:41 12.04.2020
Всего в стране от коронавирусной инфекции умерли 130 человек.
За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев коронавируса
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 2186 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло  до 15 770 человек. Такие цифры привели в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа в России умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв пандемии в стране достигло 130 человек.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в мире. По его мнению, если эпидемиологическая ситуация будет складываться по текущему сценарию, то необходимы еще минимум две недели для преодоления плато.  Как отметил эпидемиолог, важную роль в развитии ситуации играют активные меры властей стран по сдерживанию распространения COVID-19.

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