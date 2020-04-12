За последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 2186 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло до 15 770 человек. Такие цифры привели в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа в России умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв пандемии в стране достигло 130 человек.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал свой прогноз спада пандемии коронавируса в мире. По его мнению, если эпидемиологическая ситуация будет складываться по текущему сценарию, то необходимы еще минимум две недели для преодоления плато. Как отметил эпидемиолог, важную роль в развитии ситуации играют активные меры властей стран по сдерживанию распространения COVID-19.