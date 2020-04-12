В Москве от коронавируса вылечились еще 188 человек

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Число выздоровевших выросло до 687 человек. Об этом рассказала заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, выданы соответствующие рекомендации

По последним данным, в России количество инфицированных COVID-19 достигло 13 584. От последствий коронавирусной инфекции умерли 106 человек.