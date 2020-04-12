Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске

Опубликовано новое видео, на котором, предположительно, зафиксирован побег пациентов из психиатрической больницы Иркутска. Побег был совершен в ночь с субботы на воскресенье из медучреждения, расположенного в микрорайоне Юбилейный. Сбежали шестеро мужчин, в возрасте от 19 до 28 лет.

«В настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции, ориентированы на розыск лиц», - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Новые данные с видеокамеры наблюдения опубликованы в Instagram сообщества «Инцидент Иркутск». На кадрах зафиксирован выход из больницы. Видно, как один из мужчин держит за шею женщину и спиной пятится к двери. После того, как он скрылся в проеме, женщину возвращается и падает на диван. Судя по всему, ей плохо.

«А где охранники??? Как так??? Они ни то, что с отделения, они со своих палат не должны выходить», - возмутилась увиденным подписчица паблика Елена Борисенко.

С женщиной согласились и другие пользователи Сети. Подписчики не понимают бездействия охраны и санитара, у которых было время позвонить в полицию, пока пациенты пробирались к выходу.