Путин назвал плюсы удаленной работы

Президент России Владимир Путин назвал преимущества дистанционной работы.

«Во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», - такими словами завершил российский лидер совещание с членами правительства.

Владимир Путин выразил надежду, что такой формат работы людям должен «понравиться».

«Мне кажется, вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня и показывает наше законопослушное поведение, ответственный подход к тому, что происходит», - объяснил он.

Впервые совещание с кабмином президент провел в дистанционном формате, в режиме телеконференции. В Кремле ранее подчеркивали, что приветствуют дистанционную работу в период с 28 марта по 5 апреля, который объявлен нерабочим. Так как речь не идет о праздничных или выходных днях в прямом смысле слова.