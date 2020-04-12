Впервые в истории: все американские штаты признаны зоной стихийного бедствия
В субботу, 11 апреля, США вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19.
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После одобрения специальной декларации (Wyoming's disaster declaration), все пятьдесят штатов впервые в истории США признаны территорией стихийных бедствий. Об этом сообщает NBCnews.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тысяч человек.
В субботу, 11 апреля, США вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19, обогнав Италию.