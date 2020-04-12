Больницы, дороги и входы в метро: в Москве проведут масштабную дезинфекцию

Масштабную дезинфекцию городских объектов проведут в Москве 12 апреля. Препараты для обработки абсолютно безопасны и рекомендованы Роспотребнадзором.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты продезинфицируют дороги, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды, входы в метро, общественные туалеты, станции водоподготовки и очистки воды, объекты по обращению с отходами.

«Особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта», - уточняется в сообщении мэрии.

В общей сложности в мероприятиях задействуют более четырех тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники. Места, недоступные для техники, будут обработаны бригадами вручную.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразилось более 8,8 тысячи человек. Всего в 82 регионах России зарегистрировано 13 584 случая инфицирования.