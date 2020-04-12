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Велосипедистам для передвижения по Москве потребуется спецпропуск

Роман Захаров
00:03 12.04.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте на время действия режима самоизоляции.
Велосипедистам для передвижения по Москве потребуется спецпропуск
© Фото: moscow-live, flickr

В Москве для того, чтобы передвигаться на велосипеде, электорсамокате и других транспортных средствах понадобится спецпропуск. Об этом рассказал глава департамента товаров и услуг Алексей Немерюк.

«Спецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, как и на электросамокаты и иные транспортные средства», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте на время действия режима самоизоляции. С 15 апреля наличие спецпропуска станет обязательным для передвижения по городу.

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