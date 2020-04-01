Путин назвал число граждан на карантине и самоизоляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса находятся более трех миллионов человек.

«У нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации всего 1777, на самоизоляции 292 740 человек», - сказал президент на дистанционном совещании с членами правительства.

Он отметил, что ежедневно из-за рубежа возвращаются тысячи наших соотечественников, что также «накладывает определенную нагрузку» на систему здравоохранения.

«У нас с 11 марта 2020 года всего заехало в страну 825 031 человек», - отметил глава государства.

По его словам, за сутки ожидается приезд 1400 человек, всего почти 20 тысяч человек все еще остаются за рубежом. К этому числу прибавляются еще и те, кто ранее постоянно проживал за границей, но теперь намерены вернуться в Россию.

«Значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто», - дополнил Владимир Путин.

Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.