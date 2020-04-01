Кудрин: экономике РФ может потребоваться господдержка в 5% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил падения ВВП РФ в текущем году до 8%, как в 2009 году. В «умеренном варианте» снижение показателя в 2020 году может составить 3-5%.

«Экономике РФ может потребоваться господдержка в 5% ВВП», - дополнил он на дистанционном совещании с членами правительства.

Также Кудрин не исключил, что расходы из резервного фонда в текущем году могут оказаться больше запланированных.

Дистанционный формат совещания с членами правительства в виде телеконференции осуществляется впервые. Сам президент отметил, что удаленный режим его совещаний с подчиненными не отразится на качестве работы.