Двух мужчин с огнестрельным оружием задержали в аэропорту Нидерландов

Голландская военная полиция задержала двух мужчин в амстердамском аэропорту Схипхол. У одного из них обнаружили заряженное огнестрельное оружие.

«Человек с огнестрельным оружием и его спутник задержаны для дальнейшего расследования», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Мужчины были задержаны на входе в здание, где их ожидала полиция. Правоохранители были заранее предупреждены о том, что неизвестный заряжает оружие в поезде, следующем в аэропорт, уточняет Reuters.