Соцсети, магазины, банки: в РФ заработал бесплатный доступ к важным интернет-ресурсам

Пять операторов связи в России уже обеспечивают бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

В ходе доклада президенту России Владимиру Путина Шадаев заявил, что проект уже осуществляется в пилотном режиме. Министерство сформировало список из 370 ресурсов, доступ к которым для россиян будет всегда бесплатен. В их числе социальные сети, банковские сети, мессенджеры и онлайн-магазины.

«Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов», - заявил министр в ходе мероприятия.

Шадаев отметил, что пилот проекта, по плану, закончится первого июля. Уже с сегодняшнего дня абоненты, даже оставшись без денег на счету, могут получить доступ к важным интернет-ресурсам. Министр добавил, что в скором времени рассчитывает на присоединение к проекту и небольших провайдеров, помимо уже участвующих в пилоте крупных операторов связи.