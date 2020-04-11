Глава Минздрава заявил, что чеснок, лимон и имбирь не эффективны против коронавируса

Народные средства, такие как употребление чеснока и напитков с лимоном или имбирем влияют на общее состояние иммунитета человека. Но они не идут ни в какое сравнение по эффективности с противовирусными препаратами, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке», - рассказал глава Минздрава.

Россия является одной из стран в мире, у которой имеется достаточно большой ассортимент противовирусных препаратов, сообщил Мурашко. Он напомнил, что основные симптомы коронавируса схожи с проявлением обычного респираторного заболевания.

«Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции», - сказал в интервью ТАСС Михаил Мурашко.

Министр отметил, если при первых признаках заболевания человек выберет неточную терапию или не предпримет никаких мер, то возрастает риск тяжелых осложнений. Но лечение, в любом случае, должен назначать специалист, подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее Минздрав опубликовал обновленный перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Препараты были выделены, основываясь на опыте лечения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV.