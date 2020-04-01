Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить количество нерабочих дней. Она считает, что одной недели недостаточно для сдерживания коронавируса.

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше» , — сказала Попова в ходе брифинга.

По ее мнению, после выходной недели нужно продолжать разрыв общения между людьми, поскольку больше 20% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов. На какой срок необходимо продлить выходные — Попова не сообщила.

Она также отметила, что благодаря принятым мерам уже видны положительные результаты.

«Сейчас очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. Эффект безусловный, но эффект не сиюминутный. Вирус распространяется, население РФ очень велико, разные ситуации в разных в субъектах» , — подчеркнула Попова.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля. Это должно помочь сдержать распространение COVID-19. По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них — в Москве. Выздоровел 190 пациент, 24 скончались.