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Самолеты и вертолеты тушат полыхающий лес в Чернобыльской зоне

Лина Давыдова
09:57 11.04.2020
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог травы и мусора. Предполагаемый виновник задержан.
© Видео: Ярослав Емельяненко, Facebook © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечены 85 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета. Об этом сообщила госслужба Украины по ЧС. В тушении огня также задействованы 319 человек.

Лесной пожар вспыхнул 4 апреля на площади 20 гектаров. Седьмого апреля площадь возгорания увеличилась до 35 гектаров.

По версии украинского следствия, причиной пожара стал поджог на территории Котовского лесничества. Личность вероятного виновника ЧП установлена. Он задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское в Чернобыльской зоне.

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