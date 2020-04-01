Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за нарушение карантина - для граждан штрафы составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

За распространение фейков также предусматривается административная ответственность. За недостоверную информацию о коронавирусе в СМИ или в Сети введены штрафы до 10 миллионов рублей.

За данные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Также российский лидер подписал закон о праве кабинета министров вводить в стране режим чрезвычайной ситуации как на всей территории РФ, так и на части страны.