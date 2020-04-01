Голикова: тест-систему на иммунитет от коронавируса зарегистрируют 10-15 апреля

Тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована с 10 по 15 апреля. Об этом в среду, 1 апреля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Расслабляться нельзя, несмотря на то, что в 10 регионах нет коронавируса», - прокомментировала вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое проходит в дистанционном режиме.

По словам Голиковой, в России на сегодняшний момент подготовлено 94 тысячи койко-мест для пациентов с COVID-19. Это стало возможным благодаря мобилизации и перепрофилированию коечного фонда совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, ОАО РЖД, частными медицинскими организациями с субъектами РФ.

По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них - в Москве. Выздоровели 190 пациентов, 24 скончались. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом «весьма напряженной».