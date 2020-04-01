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Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов на различных уровнях

Валентина Пескова
19:22 01.04.2020
Телефонный разговор президентов России и Турции состоялся по инициативе турецкой стороны.
Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов на различных уровнях
© Фото: Kremlin Pool,Xinhua Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой  Реджепом Тайипом Эрдоганом. Инициатива беседы исходила от главы Турции.

Лидеры двух стран проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения порядка возвращения на родину российских граждан, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Также была затронута проблематика Ливии.

Обсудив затем ряд ряд тем торгово-экономического сотрудничества, главы Турции и России условились продолжить контакты между своими странами на различных уровнях.

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