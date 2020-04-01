Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве кабинета министров вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что правительство России сможет реализовать полномочия координационного органа единой системы, направленной на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. Закон наделяет кабмин правом вводить режим чрезвычайной ситуации как на всей территории РФ, так и на части страны.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать обязательные для всех правила поведения при введении режимов повышенной готовности. Также оно сможет вводить ограничения на торговлю медицинскими изделиями и устанавливать особый порядок регистрации медицинских препаратов.

Новые полномочия коснутся регулирования государственных и муниципальных закупок, права вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и других вопросов, связанных с распространением коронавируса в России. Законом также вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности для возврата средств туристам, что должно поддержать пострадавшую из-за пандемии туристическую отрасль.

Также Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. Так, за недостоверную информацию о коронавирусе в СМИ или в Сети введены штрафы до 10 миллионов рублей.