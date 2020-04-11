В России предложили устанавливать в школах тепловизоры и системы распознавания лиц

В госкорпорации «Ростех» предложили установить в школах тепловизоры для дистанционного измерения температуры и системы распознавания лиц. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Это оборудование позволяет в режиме реального времени определять, кто заходит в школу, отсекать посторонних, а также автоматически фиксировать состояние здоровья учащихся», - объяснил РИА Новости Чемезов.

Гендиректор рассказал, что эта система в школах будет распознавать повышение температуры у ребенка и тут же передавать информацию на пост охраны.

«Аналогичные системы сейчас используются в местах массового скопления людей для определения потенциальных носителей коронавируса», - рассказал Чемезов.

Он отметил, что подобные системы можно использовать во время онлайн-занятиях или экзаменах для верификации школьников.

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские школы перевели на дистанционный режим обучения. В Минпросвещения рассказали, что учебную программу по некоторым предметам для учащихся 1 – 8 классов можно перенести на следующий учебный год. Для старшеклассников учебная программа переноситься не будет.