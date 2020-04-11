Врач рассказал о создании «безопасной» вакцины от коронавируса

Разработка ДНК-вакцины от коронавирусной инфекции займет около года. Об этом заявил руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

По его словам, вакцина несколько месяцев должна тестироваться на животных в ходе доклинических испытаний. После, в ходе клинических исследований, ее испытают на добровольцах.

Как отметил Козлов, ДНК-вакцина является безопасной и практически не имеет побочных эффектов.

«Технологические характеристики заключаются в том, что берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК», - объяснил врач в интервью «Пятому каналу».

Он добавил, что преимущество такой вакцины заключается в том, что она синтезирует в организме те белки, «которые туда вставили, и на них разрабатывается иммунитет».