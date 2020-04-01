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Роспотребнадзор: все контакты зараженных COVID-19 отследить уже невозможно

Ирина Егорова
19:14 01.04.2020
По словам Поповой, больше половины регионов России перешли в финальные стадии развития эпидситуации
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о течении эпидемии коронавируса в России.

«Все контакты зараженных COVID-19 отследить уже невозможно», - отметила она.

По словам главы ведомства, это можно объяснить тем, что больше половины регионов России перешли в финальные стадии развития эпидситуации.

Ранее главный государственный санитарный врач Российской Федерации заявляла, что ситуация в России не является кризисной в отличие от зарубежных стран. 

По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них - в Москве. Выздоровели 190 пациентов, 24 скончались. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом «весьма напряженной». 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека. Существенные вспышки происходят в Италии, США, Испании, и Иране, и географическое распространение эпидемии продолжается.

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