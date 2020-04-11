Врачи предупредили об опасности частого мытья рук

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, нужно регулярно мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Однако дерматологи предупреждают, что такие меры могут привести к кожным проблемам.

Из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков можно пересушить кожу рук. Об этом агентству РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

По словам специалиста, наносить антисептики рекомендуется лишь тем, кто бывает в общественных местах, и не более двух раз в день. Мыть руки с мылом следует не более шести раз в сутки.

С ней согласилась и косметолог Галина Каштанова. Она пояснила, что тем, кто не выходит из дома, достаточно стандартной гигиены.

К проблемам с кожей могут привести и хлорсодержащие препараты типа хлоргексидина, при помощи которого сейчас некоторые люди пытаются бороться с вирусом.

Чтобы избавиться от сухости кожи после мытья врачи порекомендовали использовать защитные кремы.