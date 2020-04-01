Роспотребнадзор: взрывного роста по коронавирусу в России нет

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась о ситуации с заболеванием жителей страны коронавирусом.

По ее словам, кризис отсутствует: в отличие от зарубежных стран, в России взрывного роста эпидемии не наблюдается. Для того, чтобы коэффициент прироста больных не увеличивался, специалисты ведомства и правительство РФ предпринимают целый ряд мер.

По словам Анны Поповой, в ряде стран в настоящее время ситуация разворачивается по неблагоприятному сценарию, имея взрывной рост количества новых носителей COVID-19.

«В России мы сегодня взрывного роста не имеем. Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста 1,2», - отметила глава Роспотребнадзора.

По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них - в Москве. Выздоровели 190 пациентов, 24 скончались. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом «весьма напряженной».