Предвестники COVID-19: названы ключевые симптомы коронавируса

Ключевыми признаками заражения коронавирусом являются потеря вкуса и обоняния. Королевский колледж в Лондоне обследовал пациентов, зараженных инфекцией COVID-19, и обнаружил общие признаки у 59% заболевших. Данные общие симптомы оказались более точными для постановки диагноза, чем повышенная температура.

В сочетании с другими симптомами потеря обоняния и вкуса говорит о вероятности наличия COVID-19 в три раза выше. Поэтому при обнаружении у себя этих признаков следует прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщила, что основными симптомами коронавируса являются сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура.