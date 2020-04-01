Заключение браков и регистрацию разводов в России приостановят до 1 июня

Заключить брак или развестись россияне смогут только с 1 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, заключение браков и регистрация разводов приостановлены до 1 июня 2020 года. Соответствующее предложение Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ. Регистрация возобновится когда, предположительно, обстановка стабилизируется.

При этом даты регистрации, определенные ранее, необходимо перенести на более поздний срок. Если перенос невозможен, то церемонию бракосочетания нужно проводить без посторонних.

Как сообщалось ранее, предложение Минюста о временной приостановке регистрации и расторжения браков из-за пандемии поддержала телеведущая и сваха Роза Сябитова. По ее мнению, для молодоженов это хорошая возможность проверить свои отношения.