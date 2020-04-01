В Коми более 50 пациентов одной из больниц заразились коронавирусом

Пятьдесят три случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Эжвинской городской больнице Сыктыквкара. Пациенты проходят курс лечения, сообщил министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.

После того как коронавирус подтвердили у пяти пациентов, в больнице ввели карантин. Но 31 марта там же зафиксировали еще 21 случай заражения. 1 апреля заболели еще 32 пациента, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, пациентов предположительно заразил врач, дети которого, в конце февраля вернулись из Европы. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Все пациенты проходят курс лечения. Медики предпринимают меры по недопущению распространении коронавируса. Больница работает в режиме жесткого карантина.

В общей сложности на 1 апреля в Коми всего подтверждено 54 случая заражения COVID-19: один — у студента из Ирана, который уже выздоровел и выписан, остальные 53 случая - в Эжвинской больнице.

В России общее число заболевших достигло 2777 человек, 24 умерли, 190 выздоровели.