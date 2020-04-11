Массовое нашествие рыбы в Крыму попало на видео
Местные жители не исключили, что хамсу к берегу загнали дельфины.
© Видео: more.kryma, Instagram © Фото: more.kryma, Instagram
В Крыму в поселке Черноморское местные жители сняли на видео нашествие рыбы хамсы. Видеоролик появился в местном паблике в Instagram «Море Крыма».
Судя по видеозаписи, рыбу буквально прибило к берегу Черного моря. Местные жители не исключили, что на побережье рыбу могли загнать дельфины.
Авторы паблика рассказали, что жители поселка «не растерялись», и к вечеру того же дня вся хамса была выловлена.