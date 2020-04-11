Bloomberg рассказал о новом плане поддержки экономики России

Российские власти готовят новый пакет стимулирующих мер по поддержке экономики в РФ на фоне распространения коронавирусной инфекции. Предполагаемый вариант предусматривает выделение порядка 1 триллиона рублей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения нового плана.

По информации агентства, часть средств планируется выделить на субсидирование заработной платы сотрудникам предприятий, которые находятся на длительной самоизоляции и временно не работают. Отмечается, что обсуждение всех деталей нового пакета мер еще продолжается и окончательное решение по этому поводу не принято.

Правительство РФ планирует занять средства на реализацию планов, а не взять их из Фонда национального благосостояния, ссылается агентство на слова собеседника. Bloomberg объясняет это решение тем, что Москва в ситуации с низкими ценами на нефть считает займ наиболее рациональным выбором и предпочитает сдержанно тратить средства из Фонда национального благосостояния.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабинет министров в случае необходимости принять пакет дополнительных мер по укреплению экономики в России и внимательно следить за реализацией уже принятых решений.