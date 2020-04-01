В Роструде разъяснили условия оплаты в выходную неделю

Оплата в дни, которые объявлены выходными - с 28 марта по 3 апреля - оплата осуществляется не в повышенном, а в обычном размере, пояснили в Роструде.

«Поскольку указанные рабочие дни не считаются выходными или нерабочими праздничными днями для работников, которые продолжают трудиться в эти дни оплата осуществляется в обычном размере», - обратил внимание заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В случае, если сотрудники не работают, заработная плата сохраняется в прежнем объеме: для тех, кто получает должностной оклад - зарплата не меняется.

«Для работников, которые находятся на сдельной оплате труда, работодатели обязаны выплатить дополнительное вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актами», - дополнил Шкловец.

Напомним, что в соответствии с указом президента дни с 28 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. В Кремле ранее подчеркивали, что речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. По словам Дмитрия Пескова, главная цель предстоящей выходной недели - минимизировать контакты во время вспышки коронавируса.