Роструд: оснований для снижения зарплаты «на дистанционке» нет

В Роструде объяснили, каким образом будет оплачиваться дистанционная работа, осуществляемая сотрудниками из дома из-за введенного режима самоизоляции.

«Если работник продолжает трудиться полное время и выполняет объем работы, оснований для снижения зарплаты нет», - сказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, при переходе на дистанционный труд изменяются только условия труда, определяющие характер работы, а условия оплаты труда и нормы остаются прежними.

Напомним, что в своем обращении к нации президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим. Однако в Кремле подчеркнули, что речь не идет о праздничных или выходных днях в классическом понимании и приветствуют дистанционную работу.