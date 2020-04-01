«Заложники» COVID-19: в Лобне пациент скрыл коронавирус и «отправил» на карантин всю больницу

В одной из поликлиник подмосковной Лобни произошел инцидент: в медучреждение пришел человек, имеющий положительный результат на коронавирус, чтобы сделать рентген. При этом, мужчина не предупредил о своем заражении никого из сотрудников больницы.

В результате, все пациенты, находившиеся в тот момент в поликлинике, невольно оказались «заложниками» карантина. Главврач больницы обратился к посетителям, объяснив ситуацию, и попросил всех перейти в режим самоизоляции.

«Мы его изолировали. За ним приедет бригада, которая его госпитализирует в инфекционный стационар. Но в этот момент каждый из вас находился в этой поликлинике. Потенциально вы могли невольно оказаться рядом с этим человеком. Не факт, что мы заболеем, но каждого из вас мы должны записать. К вам приедет бригада медработников, чтобы взять мазки. Вы с этого момента попадаете на самоизоляцию, на карантин», - обратился он.

Известно, что мужчина находится под наблюдением в столичном поликлинике. Узнав о том, что у него положительный результат на COVID-19, россиянин уехал жить в деревню. Однако позже у него поднялась температура, в связи с чем, мужчина принял решение обратиться к медикам.

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