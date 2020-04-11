Инфекционист дал прогноз по количеству выздоровевших от COVID-19 в РФ

К концу апреля в России можно ожидать более тысячи пациентов, которые справились с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик РАН Виктор Малеев.

Такой прогноз академик сделал на основании того, что лечение большей части инфицированных COVID-19 занимает около двух недель. Однако при тяжелой форме течения болезни, на выздоровление может потребовать до двух месяцев.

«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие», - сказал РИА Новости Виктор Малеев.

По данным оперативного штаба, к субботе, 11 апреля, в России общее число инфицированных достигло 11 917, за последние сутки положительные результаты на коронавирус получили 1786 человек. Скончались от заболевания 94 пациента. Выздоровели 795 инфицированных. Только за один день в РФ сумели справиться с болезнью 97 человек.