Путин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной

Сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе телесовещания с кабмином.

«Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции, в связи с тем что обстановка этого требует», — сказал глава государства.

Путин также выразил надежду, что работа в дистанционном формате не скажется на ее качестве. По его словам, действия властей должны быть такими, какими это требует ситуация.

По последним данным в России число заразившихся достигло 2777 человек, 1880 из них — в Москве. Выздоровели 190 пациентов, 24 скончались.