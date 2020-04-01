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«Волонтеры Победы» помогут в составлении семейного древа на карантине

Алексей Баранов
17:30 01.04.2020
В связи с пандемией коронавируса многие учебные заведения переходят на дистанционное образование. «Волонтеры Победы» тоже заботятся о здоровье добровольцев и поэтому советуют провести время дома с пользой.
© Видео: «Волонтеры Победы» © Фото: «Волонтеры Победы»

На образовательной платформе Движения появилась первая часть курса по восстановлению истории семьи в рамках проекта «Моя история». В нем содержатся рекомендации о том, как начать составлять семейное древо, собрать начальную информацию о своей семье, пользоваться открытыми источниками в интернете и структурировать полученные данные.

Тем, кто уже когда-то начинал восстанавливать семейное древо и столкнулся с проблемами, «Волонтеры Победы» помогут советом онлайн в специальном разделе на официальной странице Движения ВКонтакте.

«Сейчас, как мне кажется, самое подходящее время для того, чтобы начать составлять своё семейное древо. Из-за карантина люди сидят дома, появляется свободное время. А начинать изучать историю своей семьи нужно не с обращения в архивы, а с простого общения с родственниками. Это можно сделать через телефон, интернет, то есть даже не выходя из дома», - рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Все инструкции находятся в личном кабинете волонтера на портале.

«Волонтеры Победы» - первая общественная организация, с которой было подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивным агентством.

За прошедший год было подписано семнадцать соглашений с архивами и архивными управлениями в регионах РФ, в рамках которых ведется работа проекта «Моя история».

Волонтеры будут помогать искать и вносить информацию в базу данных мест нахождения документов генеалогического характера, которая была создана отделом меж архивных информационных и коммуникационных проектов РГАНТД (Российский Государственный Архив научно-технической Документации).

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