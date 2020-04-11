Опубликованы первые кадры ночного пожара в Раменском

Опубликовано видео ночного пожара в подмосковном Раменском, где горел склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 квадратных метров», - говорится в сообщении МЧС РФ.

Склад расположен в деревне Верхнее Мячково. Пожар на площади в 2000 квадратных метров удалось локализовать к 05.40 утра, сообщили в экстренных службах. К тушению привлекались 56 человек и 15 единиц техники.

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Информация о пострадавших не поступала. На данный момент выясняются все обстоятельства и причины произошедшего ЧП.