Российский Су-57 превзошел по боевым характеристикам американские F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения изначально проектировался как многофункциональная машина, в то время как американские самолеты разрабатывались только под определенные задачи. Об этом заявил руководитель КБ «Сухого» главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец в статье, опубликованной корпоративным журналом ОАК «Горизонты».

По его словам F-22 создавался для завоевания превосходства в воздухе. Однако американцы не учли, что проектировать самолет только под размещение ракет «воздух-воздух» было принципиально неправильным. Они попытались в существующих отсеках разместить ракеты «воздух-поверхность», но авиационные снаряды попросту не поместились, поскольку были больше размером.

Чтобы решить эту проблему, конструкторы создали еще один самолет пятого поколения - F-35, специализировавшийся на работе по земле. Однако он лишился возможности эффективного решения истребительных задач. Маневренные характеристики F-35 во многом уступают даже самолетам четвертого поколения.

Конструктор также отметил, что американцы делают ставку на дальний бой. Российский же истребитель разработан с учетом и дальнего, и ближнего боя.

Как отметил обозреватель журнала Military Watch, российский истребитель несет в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35, и обладает преимуществом в две ракеты класса «воздух-воздух» в сравнении с F-22.

Превосходством обладают и сами ракеты, установленные на борту Су-57. У них в четыре раза выше дальность полета, и они в два раза больше по габаритам.

При действиях по наземным целям российский самолет может применять более широкий арсенал боеприпасов, чем F-35. Например, гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал».

Ранее сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов. Разработчики используют результаты испытаний для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным.